Мобильники и средства гигиены не добрались до ОРДО

28.01.2018 10:12

В контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" правоохранители Краматорского отряда обнаружили транспортное средство, которым с нарушениями пытались вывезти товар на неконтролируемую территорию



По данным Госпогранслужбы Украины, в авто, которое следовало в сторону ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория), были обнаружены мобильные телефоны, бытовая химия и средства гигиены общей стоимостью около 90 000 гривен.



Автомобиль и товары изъяты работниками фискальной службы для принятия правового решения.





Напомним, что воскресное утро в очередях у контрольных пунктов въезда-выезда вблизи линия разграничения на Донбассе встречали 405 авто.

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