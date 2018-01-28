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Архив - Донецкая область

Мобильники и средства гигиены не добрались до ОРДО

28.01.2018 10:12
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Мобильники и средства гигиены не добрались до ОРДО

В контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" правоохранители Краматорского отряда обнаружили транспортное средство, которым с нарушениями пытались вывезти товар на неконтролируемую территорию

По данным Госпогранслужбы Украины, в авто, которое следовало в сторону ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория), были обнаружены мобильные телефоны, бытовая химия и средства гигиены общей стоимостью около 90 000 гривен.

Автомобиль и товары изъяты работниками фискальной службы для принятия правового решения.

Напомним, что воскресное утро в очередях у контрольных пунктов въезда-выезда вблизи линия разграничения на Донбассе встречали 405 авто.

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Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, ОРДО
 
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