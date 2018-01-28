Муки пленников продолжаются и после освобождения: волонтер раскрыл ужасающие подробности

28.01.2018 13:20

Пастор церкви "Преображение", волонтер Сергей Косяк сообщил, что на самом деле происходит вокруг эпопеи с последним обменом пленными между ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей неподконтрольная Украине территория) и официальным Киевом.





Вот, что пишет Сергей на своей странице в Фейсбуке (стиль и орфография автора сохранены):



Посвятил достаточно времени личному общению как с освобождёнными, так и тем кто непосредственно им помогает.



1. Оказывается за все время войны, было обменяно более 1000 пленных и последний обмен был не из самых больших, до этого обменяли 150 человек. Но именно последний обмен стал самый яркий, потому что сам Петр Порошенко присутствовал на нем. Ради такого почётного гостя, освобождённые после несколько часов ожидания в аэропорту, 40 минут стояли на холоде выслушивая пламенные речи. 31 декабря, Петр Алексеевич начал свое предновогоднее обращение со слов: "Дорогие украинцы! Прежде всего, давайте порадуемся за наших соотечественников, которые на днях вернулись из плена к родным и близким. Слава Богу, в преддверии праздников их удалось вырвать из вражеских пыточных". Тем самым поставил на первое место важность самого события.

2. На этот раз бывшим узникам повезло больше всего, они все сразу попали в шикарную клинику "Феофания". Раньше такого не было.

3. На данный момент в Феофании осталось несколько человек, которым надо медицинское лечение. Остальных выписали. Оставить в клинике, тем куда ехать некуда, не могут, так как клиника не хостел а медучреждение.

3. Освобождённые, которым некуда возвращаться, должны приехать в области своей прописки. И там, со слов Натальи Зарецкой (уполномоченный президента по вопросам реабилитации участников АТО – прим. ред.) ими будут заниматься местные службы.

4. Поговорили с теми, кто так поступил. Пока бегают по кабинетам и никакого содействия им не оказывают. По сути остаются БОМЖами.

5. Волонтерские организации помогают тем, кто не хочет возвращаться в донецкую область, так найти там работу очень сложно. Основные промышленные города находятся в оккупации, так что мало кто хочет вернуться в депрессивный район, не зная где будет жить и работать.

6. Никто из освобождённых иждивенцев делать не собирается, но за 4 года войны, государство ничего не сделало, чтоб создать эффективный орган, отвечающий за реабилитацию и адаптацию освобождённых, последний обмен просто вскрыл пофигизм к этой проблеме, и стал не больше чем пиар ходом.

7. Сейчас благодаря общественной организации "Синяя птица", ребят поселили в хостел Киева на месяц и все мы усиленно ищем, бывшим пленникам работу и доступное жильё. Что делают официальные органы власти, я не знаю…"



Напомним, что 27 декабря на Донбассе состоялся большой обмен: украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса, а украинская сторона передала в ОРДЛО 233 человека.



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