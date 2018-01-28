На Донбассе произошло ДТП с участием военных

28.01.2018 08:14

В поселке Мирный (Мариуполь, Донецкая обл.) произошло ДТП с участием военного автомобиля. Об этом сообщили очевидцы.



Как передает издание 0629.com.ua, военный "Урал" снес вчера утром столб, который является линией электропередач. В аварии никто не пострадал, но была обесточена половина поселка. Электроэнергию восстановили только в пяти вечера.