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На Донбассе произошло ДТП с участием военных
28.01.2018 08:14
В поселке Мирный (Мариуполь, Донецкая обл.) произошло ДТП с участием военного автомобиля. Об этом сообщили очевидцы.
Как передает издание 0629.com.ua, военный "Урал" снес вчера утром столб, который является линией электропередач. В аварии никто не пострадал, но была обесточена половина поселка. Электроэнергию восстановили только в пяти вечера.
Теги: Донбасс, Мариуполь, военные, ДТП
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