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На Донетчине нашли юную беглянку, которая уже два года не ходит в школу
15-летняя девушка из Мариуполя после ссоры с матерью поехала в гости к малознакомому другу, решив не сообщать родным о своем местонахождении. Обеспокоенная женщина обратилась за помощью к сотрудникам Приморского отделения полиции.
На поиски девушки выехали полицейские ювенальной превенции. Правоохранители обыскали прилегающую территорию, опросили друзей и возможных свидетелей. Уже на следующий день белянку нашли и вернули домой.
Как выяснилось в ходе поисковых спецмероприятий, девушка перед исчезновением поссорилась с матерью и ушла гулять с 17-летним парнем, с которым недавно познакомилась в социальные сети. У него и осталась ночевать, сделав вид, что предупредила родных.
Также полицейские узнали, что в семье напряженные отношения, а девушка уже 2 года не ходит в школу.
С семьей была проведена профилактическая беседа. Мать 15-летней девушки привлечена к административной ответственности по ст.184 (Невыполнение родителями или лицами, их меняют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Теги: Донбасс, Мариуполь, девушка, полиция
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