Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Офицер ВСУ отказал СММ ОБСЕ на Донбассе

28.01.2018 13:37
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Офицер ВСУ отказал СММ ОБСЕ на Донбассе

Офицер Вооруженных сил Украины отказал патрулю Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в доступе к месту размещения отведенного тяжелого вооружения.

Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 27 января), военнослужащий ВСУ заявил, что наблюдателям необходимо иметь письменное разрешение от его командования для того, чтобы попасть на территорию этого места размещения.

"После 45 минут ожидания члены патруля СММ покинули этот район. Миссия проинформировала об этом СЦКК", - сообщается в сводке ОБСЕ.



Теги: Донбасс, вооружение, ВСУ, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх