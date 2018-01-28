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Официально: в зоне АТО снайпер убил украинского воина
Боевики российско-оккупационных войск не смогли соблюсти режим полного прекращения огня. В течение минувших суток в районе проведения АТО зафиксирован один прицельный вражеский обстрел на Донецком направлении.
Как сообщает Минобороны Украины, в 13:30, в течение получаса, по воинам ВСУ в районе Верхнеторецкого из оккупированного российско-оккупационными войсками поселка городского типа Пантелеймоновка вел огонь вражеский снайпер.
"К сожалению, во время этого обстрела погиб один наш украинский защитник, 1990 г.р., - отмечается в сообщении. - Выражаем искренние соболезнования родным и близким, а также военнослужащим подразделения, в составе которого наш герой защищал Украину от российской агрессии".
Напомним, что была опубликована карта из зоны АТО по состоянию на начало 28 января.
Теги: Донбасс, снайпер, АТО, ВСУ
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