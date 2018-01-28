- Конфликт на Донбассе предлагают "вытащить из мусорного ведра и вернуть на первые полосы"22:05
- Названы "сезонные" проблемы на донбасских пунктах пропуска21:40
- Пенсионеров-переселенцев обижают по всей Украине21:24
- Откровения недавнего пленника донбасских боевиков: Били током и обещали вывезти на минное поле21:07
- Кто будет платить за разрушенный Донбасс?20:56
- Важно для Донбасса: всё о правилах перевозки через линию соприкосновения20:35
- Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса20:17
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия19:57
- Украинцы хотят мирного разрешения конфликта на Донбассе, но не любой ценой19:37
- Девочка из Донецка пробилась в финал конкурса "Яскраві діти України"19:15
Откровения недавнего пленника донбасских боевиков: Били током и обещали вывезти на минное поле
Освобожденный в конце декабря из плена оккупантов Донбасса 30-летний Игорь Яковенко рассказал, как издевались боевики во время допросов.
"Пытки... Били током, психологический прессинг был. Вплоть до того, что "я тебе прострелю и ноги, и руки", и "вывезем на поле минное, выживешь-не выживешь", - признался Яковенко в интервью телеканалу "112 Украина". - Меня поставили перед фактом: либо ты сейчас что-то рассказываешь нам, либо мы сейчас будем отрезать голову. Я сел и думаю: тут либо пан, либо пропал, в голове уже была полная каша. Со временем пришел опять этот человек, говорит: "Есть что сказать?", я говорю: "Нет". Он тогда говорит: "Держите этого парня, сейчас будет много крови". Было много истерики с его стороны. Он говорит: "Давай, дружище, прощайся с жизнью", орать стал. Я говорю: "Все-все, будем что-то придумывать". Я взял все на себя получается".
Игорь Яковенко, задержанный боевиками в августе 2015-го в Горловке (обвинили в корректировке огня и шпионаже), подтвердил, что стал заикаться после того, как его допрашивали с применением тока. По его словам, он мечтает вернуться на родную Донетчину (там остался его 4-летний сын и гражданская жена, они живут в Дебальцево), но только тогда, когда ее освободят.
Напомним, что 27 декабря на Донбассе состоялся большой обмен: украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса, а украинская сторона передала в ОРДЛО 233 человека.
Читайте также:
После плена: в застенках ОРДЛО всех били и унижали в разной степени
Новый обмен пленными на Донбассе: появились обнадеживающие данные
Жительница села Очеретино вернулась после плена и реабилитации
Муки пленников продолжаются и после освобождения: волонтер раскрыл ужасающие подробности
Недавний узник "ЛНР" рассказал про плен и освобождение
Теги: Донбасс, Горловка, плен, боевики
- Конфликт на Донбассе предлагают "вытащить из мусорного ведра и вернуть на первые полосы"22:05
- Названы "сезонные" проблемы на донбасских пунктах пропуска21:40
- Пенсионеров-переселенцев обижают по всей Украине21:24
- Откровения недавнего пленника донбасских боевиков: Били током и обещали вывезти на минное поле21:07
- Кто будет платить за разрушенный Донбасс?20:56
- Важно для Донбасса: всё о правилах перевозки через линию соприкосновения20:35
- Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса20:17
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия19:57
- Украинцы хотят мирного разрешения конфликта на Донбассе, но не любой ценой19:37
- Девочка из Донецка пробилась в финал конкурса "Яскраві діти України"19:15
- Конфликт на Донбассе предлагают "вытащить из мусорного ведра и вернуть на первые полосы"22:05
- Названы "сезонные" проблемы на донбасских пунктах пропуска21:40
- Пенсионеров-переселенцев обижают по всей Украине21:24
- Откровения недавнего пленника донбасских боевиков: Били током и обещали вывезти на минное поле21:07
- Кто будет платить за разрушенный Донбасс?20:56
- Важно для Донбасса: всё о правилах перевозки через линию соприкосновения20:35
- Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса20:17
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия19:57
- Украинцы хотят мирного разрешения конфликта на Донбассе, но не любой ценой19:37
- Девочка из Донецка пробилась в финал конкурса "Яскраві діти України"19:15
- Это должны знать все переселенцы17:31
- Бывшая журналистка "Донбасса" побывала в эпицентре войны и перебралась в США10:25
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов13:45
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Переселенцам создают проблемы
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
- В Донецке нашли «Пик Водафона»
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания