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Ожоги и отравление угарным газом: в Харцызске пожары отправили людей в больницу
28.01.2018 10:00
Два пожара с пострадавшими произошли 27 января в Харцызске (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория).
На ул. Колхозная, в доме на два хозяина, пожар уничтожил мебель. В больницу Харцызска была госпитализирована женщина 1942 гр. с ожогами лица и рук 1-2 степени.
В том же городе на ул. Красная вчера произошел пожар в частном домовладении. Огонь уничтожил кровлю и перекрытия на площади 6 метров квадратных, а также 1 оконный и 1 дверной блок. Из зоны задымления местными "спасателями" была эвакуирована женщина 1991 г.р. С диагнозом "отравление угарным газом" ее госпитализировали.
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Теги: Донбасс, Харцызск, пожар, ДНР, ОРДО
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