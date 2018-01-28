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Переселенцам создают проблемы
В Киеве в ходе пресс-конференции "Потерянные в бумагах: соблюдение социальных прав внутренне перемещенных лиц", были представлены результаты исследования, проведенного Украинским Хельсинским союзом по правам человека.
Эксперты УХСПЧ и ОО "Донбасс СОС" констатировали - несмотря на почти четыре года, прошедших с начала вооруженного конфликта на Донбассе, государство чрезвычайно медленно решает проблемы внутренних переселенцев, при этом иногда создавая новые проблемы. Так, ВПЛ почти ежедневно приходится сталкиваться с целым рядом сложностей. Речь идет о доступности жилья, нехватке рабочих мест, проблемах с получением пенсий и социальных выплат, оформлением документов, регистрацией места проживания и тому подобное.
"После почти четырех лет вооруженного конфликта, в действующем законодательстве остается немало дискриминационных положений, которые наносят значительные имущественные и неимущественные убытки для перемещенных лиц, - заявила юрист общественной приемной УХСПЧ по делам Крыма Анна Рассамахина. - Назначение социальных выплат ставится в зависимость от места пребывания лица, не позволяя переселенцам свободно передвигаться в пределах территории Украины. А длительные верификации ВПЛ и места их обитания не только нарушают право на уважение частной жизни, но и надолго лишают человека его законных выплат".
В силу специфики учета различных государственных органов неизвестно даже точное количество переселенцев. Официальные данные подразделений социальной защиты населения отличаются от показателей местных управлений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В ходе исследования было выяснено, что у 7% ВПЛ ни один член их семьи не состоит на учете в органах социальной защиты. В других случаях на учете находится лишь 1-2 члены семьи (48%), поскольку регистрируются только лица, имеющие право на получение тех или иных социальных выплат или услуг.
Вследствие отсутствия четкой государственной политики в области прав человека, 2016-2017 годы стали годами дискриминации ВПЛ, которые являются пенсионерами или получателями любой социальной помощи, а также абсолютного ограничения пенсионного обеспечения граждан Украины, проживающих на неподконтрольных государственной власти территориях. Ярким доказательством этого является недавнее решение суда в иск ОО "Донбасс СОС" против Постановления Кабмина №365 , которым утверждается порядка назначения и контроля за социальными выплатами внутренне перемещенным лицам.
"Суд признал Постановление №365 противоправной с требованием его отмены. Но оно продолжает свое действие. Неслыханной выглядит ситуация с созданием искусственных барьеров для интеграции ВПЛ. Те переселенцы, которые не претендуют на дополнительную помощь от государства и отказываются от справки ВПЛ, не могут этого сделать - они вынуждены становиться объектами контроля незаконного Постановления №365 под риском потери своей пенсии", - заявила Ольга Гвоздева , координаторка по адвокации ОО "Донбасс СОС".
"Правительство должно пересмотреть политику защиты прав ВПЛ и привести нормативно-правовые акты в соответствие с нормами международного и национального права, а также стандартов ООН и Совета Европы", - отметила юрист УХСПЧ Анна Рассамахина.
Теги: Украина, Донбасс, дискриминация, переселенцы, ВПЛ
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