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Порошенко рассказал о ленте "Миф", посвященной погибшему в зоне АТО оперному певцу
Сегодня, 28 января, на своей странице в соцсети Фейсбук президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в разных городах страны начались премьерные показы новой украинской ленты "Міф" ("Миф"). Лента, снятая при поддержке Госкино, рассказывает историю всемирно оперного певца Василия Слипака.
"После вооруженной агрессии России он ушел добровольцем защищать территориальную целостность страны на Востоке. Ценой собственной жизни Василий, получивший позывной "Миф", не раз спасал побратимов, однако сам погиб от пули снайпера, - отмечает Порошенко. - Лента режиссеров Леонида Кантера и Ивана Ясния - это невыдуманная история Героя, история современной Украины, которая борется за свою независимость. Фильм "Миф" - важное кино, которое стоит увидеть".
Василий Слипак 19 лет прожил во Франции и был певцом парижской "Опера Бастилия". Слипак покинул французскую оперу для того, чтобы вступить в ряды защитников Украины. На момент гибели, 29 июня 2016 года, ему было всего 42... Слипака похоронили во Львове 1 июля. Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил Василия орденом "За мужество" I степени.
Теги: Донбасс, кино, певец, культура, АТО, Порошенко
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