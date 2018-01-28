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Архив - Донецкая область

С донбасского фронта пришли отличные новости

28.01.2018 18:03
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С донбасского фронта пришли отличные новости

Сегодня, 28 января, в зоне проведения антитеррористической операции с полуночи соблюдается перемирие.

"С начала суток режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18.00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано. Подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей, - сообщает пресс-центр штаба АТО. - Ситуация в районе проведения АТО находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Боевые подразделения, выполняющие задачи на первой линии обороны, бдительности не теряют: находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником".



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, режим тишины
 
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