У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег

28.01.2018 12:08

Россия попытается избавиться от главаря "ДНР" Александра Захарченко, и посредством отказа от "выборов" в ОРДЛО предпримет попытки "впихнуть" оккупированный ее войсками Донбасс обратно под юрисдикцию Украины. Такое мнение в интервью журналу "Країна" высказал президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.



По его словам, если произойдут подвижки в "донбасском вопросе", то для Кремля идея так называемых "выборов" в полностью подконтрольных ему "ЛНР/ДНР" отпадет сама собой.



"Не будут проходить, если будут подвижки какие-то, чтобы всучить это назад в Украину, на условиях России. Потому что их не выгодно тогда проводить, и незачем", - заявил эксперт.



По его мнению, с террористом Захарченко оккупированная часть Донецкой области вряд ли вернется в состав Украины. Поэтому при другом исходе ситуации, главаря "ДНР" ждет только два выхода – или ликвидация, или побег в Россию.



"В этом году, Россия, имея надежды на договоренности с Западом и на то, что "заставит нас реализовать политическую часть минских соглашений" – может отказаться от "выборов", - считает Гармаш.



В то же время, если ситуация пойдет по другому сценарию и оккупанты все-таки будут проводить "выборы", этот фейковый процесс боевики используют с целью давления на Украину и мировое сообщество, заинтересованное в урегулировании войны на Донбассе, отмечает Гармаш.



Напомним, что один из главных соперников Захарченко на предстоящих "выборах" в ОРДО – бывший "глава" "Совета безопасности" псевдореспублики Александр Ходаковский – посочувствовал своему оппоненту.

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