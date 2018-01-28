- Важно для Донбасса: всё о правилах перевозки через линию соприкосновения20:35
- Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса20:17
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия19:57
- Украинцы хотят мирного разрешения конфликта на Донбассе, но не любой ценой19:37
- Девочка из Донецка пробилась в финал конкурса "Яскраві діти України"19:15
- Порошенко рассказал о ленте "Миф", посвященной погибшему в зоне АТО оперному певцу18:42
- Маты, ругань, дубинки и завоз из России: как "русская весна" пришла в Донецк18:30
- С донбасского фронта пришли отличные новости18:03
- Это должны знать все переселенцы17:31
- Волкер: Конфликт на Донбассе начался с гибридной войны, с вторжения России в Украину17:14
Украинцы хотят мирного разрешения конфликта на Донбассе, но не любой ценой
Социолог Ирина Бекешкина, являющаяся директором фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива сообщила, что основная масса украинцев выступает за мирное разрешение конфликта на Донбассе. При к "миру любой ценой" наши граждане не готовы.
Комментируя в интервью "Апострофу" недавний опрос фонда, Бекешина сообщила, что существенных изменений за последний года не произошло.
"Мы можем говорить, что общественное мнение у нас достаточно стабильное. Ключевой вопрос был, согласны ли люди на мир любой ценой, или они считают, что надо вернуть оккупированные территории силовым путем. За "силовой путь" как тогда было 17%, так и сейчас 17%. И за "мир любой ценой" как тогда было 18%, так и сейчас 18%. Основная масса считает, что мира на Донбассе надо добиваться мирным путем, но не любой ценой", – сказала Бекешкина.
Рассказала она и о компромиссах, на которые готовы пойти украинцы ради урегулирования ситуации на Донбассе.
"Можно сказать, что практически на все компромиссы, которые предлагаются, люди не согласны. Меньше всего согласны на проведение местных выборов на условиях, которых требуют боевики. Согласны на это только 12%. Это ключевой вопрос для России, которая считает, что надо провести сначала выборы, признать эти выборы, а тогда уже Украине договариваться с этой вроде как новой "местной властью". Еще категорически не соглашаются на формирование там судов и прокуратуры исключительно из местных представителей. Давайте напомним, что это тоже было в Минских соглашениях, но на это тоже наши люди не соглашаются", – сообщила эксперт.
По данным Бекешкиной, большинство респондентов против предоставления особого статуса отдельным территориям Донбасса.
"На особые политические и экономические отношения с временно неподконтрольными территориями 20% соглашаются, 49% – нет. На предоставление и закрепление в Конституции особого статуса отдельных территорий Донецкой и Луганской областей тоже согласны почти 30%, но почти 50% не соглашаются", – констатировала социолог.
Теги: Украина, Донбасс, война, мир, конфликт, опрос
- Порошенко пытается оправдать экономический кризис в Украине военным конфликтом - политолог
- КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ КОНФЛИКТ НА ДОНБАССЕ
- Мнение: "Просто так Донбасс, завернутый как конфету, Путин не отдаст"
- Геращенко: "Украінська сторона як передумову можливих виборів - вимагатиме ліквідацію псевдодержавних інститутів цих псевдореспублік"
- В НАТО резко "прошлись" по России из-за Украины
- Российская агрессия вернулась бумерангом
- Важно для Донбасса: всё о правилах перевозки через линию соприкосновения20:35
- Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса20:17
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия19:57
- Украинцы хотят мирного разрешения конфликта на Донбассе, но не любой ценой19:37
- Девочка из Донецка пробилась в финал конкурса "Яскраві діти України"19:15
- Украинский министр настаивает на открытии еще одного КПВВ в зоне АТО19:00
- Порошенко рассказал о ленте "Миф", посвященной погибшему в зоне АТО оперному певцу18:42
- Маты, ругань, дубинки и завоз из России: как "русская весна" пришла в Донецк18:30
- С донбасского фронта пришли отличные новости18:03
- Боевики ОРЛО "назначили" себя в СЦКК18:00
- Важно для Донбасса: всё о правилах перевозки через линию соприкосновения20:35
- Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса20:17
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия19:57
- Украинцы хотят мирного разрешения конфликта на Донбассе, но не любой ценой19:37
- Девочка из Донецка пробилась в финал конкурса "Яскраві діти України"19:15
- Украинский министр настаивает на открытии еще одного КПВВ в зоне АТО19:00
- Порошенко рассказал о ленте "Миф", посвященной погибшему в зоне АТО оперному певцу18:42
- Маты, ругань, дубинки и завоз из России: как "русская весна" пришла в Донецк18:30
- Польский премьер задался вопросом: Что произойдет, если российская армия будет маршировать по всей Украине?18:15
- С донбасского фронта пришли отличные новости18:03
- Это должны знать все переселенцы17:31
- Бывшая журналистка "Донбасса" побывала в эпицентре войны и перебралась в США10:25
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов13:45
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
- Переселенцам создают проблемы
- В Донецке нашли «Пик Водафона»
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания