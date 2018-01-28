Утром 28 января у КПВВ "Майорск" и "Марьинка" зафиксированы большие очереди

28.01.2018 08:39

По данным Госпогранслужбы Украины, воскресное утро в очередях у контрольных пунктов въезда-выезда вблизи линия разграничения на Донбассе встречали 405 авто.



В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме, уверяют в ГПСУ. Очереди распределились следующим образом: "Майорск" - 40/80 (въезд-выезд); "Марьинка" - 40/70; "Новотроицкое" - 40/60; "Гнутово" - 25/50.



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