- Это должны знать все переселенцы17:31
- Волкер: Конфликт на Донбассе начался с гибридной войны, с вторжения России в Украину17:14
- На Донетчине нашли юную беглянку, которая уже два года не ходит в школу16:49
- Мариуполь рвется в "Лигу Смеха"16:03
- В Доброполье устроили "мозговой штурм"15:48
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины15:22
- В Киеве вспомнили "киборгов" Донецкого аэропорта14:58
- В Донецкой области спасли собаку из ледяной воды14:18
- Испуганные вспышкой кори жители Донетчины массово идут на вакцинацию14:05
- В районе Горловки украинским военным противостоят наемники: появилось видео13:49
В Доброполье устроили "мозговой штурм"
В городе Доброполье (подконтрольная часть Донецкой области) прошло совещание, в котором приняли участие руководство местного отделения полиции, власти города и района, а также представители общественного формирования "Патриоты Доброполья". Целью встречи было - укрепление контактов с населением и улучшения правопорядка в городе.
Собравшиеся обсудили борьбу с игровым бизнесом, оборотом наркотиков, незаконной вырубкой леса. Сошлись во мнении, что существуют определенные трудности в этих направлениях. В процессе "мозгового штурма" решили совместно работать над их преодолением.
Кроме того, представителем общественного формирования "Патриоты Доброполья" было внесено предложение использовать мобильное приложение "102" в документировании правонарушений.
Теги: Донбасс, Доброполье, полиция, власть, патриоты
- Что сотворили в Доброполье люди в балаклавах
- Знаменитая банда Тролля поймана
- Добропольская полиция не дала мужчине совершить самоубийство
- В Доброполье во время следственных действий мужчина выпрыгнул из окна 4-го этажа
- Разоружили жителей Авдеевки и Доброполья
- В Доброполье задержали распространителя наркотиков
- Это должны знать все переселенцы17:31
- Волкер: Конфликт на Донбассе начался с гибридной войны, с вторжения России в Украину17:14
- На Донетчине нашли юную беглянку, которая уже два года не ходит в школу16:49
- Недавний узник "ЛНР" рассказал про плен и освобождение16:39
- Мариуполь рвется в "Лигу Смеха"16:03
- В Доброполье устроили "мозговой штурм"15:48
- У Станицы Луганской – взрыв и стрельба15:35
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины15:22
- В Киеве вспомнили "киборгов" Донецкого аэропорта14:58
- Луганщина: автобусы, грузовики и пешеходы массово пересекают границу Украины, где нет украинских пограничников14:39
- Это должны знать все переселенцы17:31
- Волкер: Конфликт на Донбассе начался с гибридной войны, с вторжения России в Украину17:14
- На Донетчине нашли юную беглянку, которая уже два года не ходит в школу16:49
- Недавний узник "ЛНР" рассказал про плен и освобождение16:39
- В России в ходе "Забастовки избирателей" задержаны сотни человек16:24
- Мариуполь рвется в "Лигу Смеха"16:03
- В Доброполье устроили "мозговой штурм"15:48
- У Станицы Луганской – взрыв и стрельба15:35
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины15:22
- В Киеве вспомнили "киборгов" Донецкого аэропорта14:58
- Это должны знать все переселенцы17:31
- Бывшая журналистка "Донбасса" побывала в эпицентре войны и перебралась в США10:25
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов13:45
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
- В Донецке нашли «Пик Водафона»
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- Переселенцам создают проблемы
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания
- Тука сообщил, когда восстановится связь Vodafone в ОРДО