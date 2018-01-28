В Донецке в огне погибла женщина

28.01.2018 09:01

В Донецке (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория) произошел пожар с летальным исходом.



Вчера в шестом часу вечера в Ленинском районе оккупированного Донецка горело частное домовладение по ул. Куприна. В результате огненного ЧП, с которым боролись 10 "спасателей" и 2 единицы техники, погибла женщина 1964 г. р., сообщает т.н. "МЧС" пророссийской группировки "ДНР".