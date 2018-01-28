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Архив - Донецкая область

В Донецке в огне погибла женщина

28.01.2018 09:01
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В Донецке в огне погибла женщина

В Донецке (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория) произошел пожар с летальным исходом.

Вчера в шестом часу вечера в Ленинском районе оккупированного Донецка горело частное домовладение по ул. Куприна. В результате огненного ЧП, с которым боролись 10 "спасателей" и 2 единицы техники, погибла женщина 1964 г. р., сообщает т.н. "МЧС" пророссийской группировки "ДНР".



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, смерть
 
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