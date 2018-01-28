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Архив - Донецкая область

В Ясиноватой сжигают туши животных

28.01.2018 09:16
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В Ясиноватой сжигают туши животных

27 января в Ясиноватой (ОРДО отдельные районы Донецкой области - неподконтрольная Украине территория) при содействии "спасателей" жгли туши животных.

Как сообщает т.н. "МЧС" пророссийской группировки "ДНР", по ул. Артема по просьбе "местных органов власти" спасатели ГПСО г. Ясиноватая "осуществили дежурство во время утилизации туш животных".

Отмечается, что речь идет о "проведении утилизации туш 3 животных методом сжигания".

Как правило, подобным образом утилизируют животных, зараженных африканской чумой свиней (АЧС). После этого нужно объявлять карантин на определенной части территории, проводить противоэпидемические мероприятия. Но сайты "республики" об АЧС молчат…



Теги: Донбасс, Ясиноватая, животные, эпидемия, спасатели, чума
 
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