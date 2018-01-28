Последние новости раздела
- Переселенцам создают проблемы09:47
- В КПВВ "Майорск" задержали возможного члена НВФ09:31
- В Ясиноватой сжигают туши животных09:16
- В Донецке в огне погибла женщина09:01
- Утром 28 января у КПВВ "Майорск" и "Марьинка" зафиксированы большие очереди08:39
- Как штурмовали линию разграничения: появились свежие данные08:25
- На Донбассе произошло ДТП с участием военных08:14
- В зоне АТО погиб боец батальона им. Кульчицкого с позывным "Манах"07:24
- Часть Макеевки отключат от газа07:16
- Ходаковский о Захарченко: Что он выберет: позор, или борьбу?06:44
В Ясиноватой сжигают туши животных
28.01.2018 09:16
27 января в Ясиноватой (ОРДО отдельные районы Донецкой области - неподконтрольная Украине территория) при содействии "спасателей" жгли туши животных.
Как сообщает т.н. "МЧС" пророссийской группировки "ДНР", по ул. Артема по просьбе "местных органов власти" спасатели ГПСО г. Ясиноватая "осуществили дежурство во время утилизации туш животных".
Отмечается, что речь идет о "проведении утилизации туш 3 животных методом сжигания".
Как правило, подобным образом утилизируют животных, зараженных африканской чумой свиней (АЧС). После этого нужно объявлять карантин на определенной части территории, проводить противоэпидемические мероприятия. Но сайты "республики" об АЧС молчат…
Теги: Донбасс, Ясиноватая, животные, эпидемия, спасатели, чума
Читайте также:
- Огненные выходные Донбасса: двое сгорели, четверо обпеклись
- Спасатели доставали водителей из разбитых автомобилей при помощи спецтехники
- Смертельное столкновение "Таврии" и Volkswagen в Донецкой области
- Взрывы под Донецком. Второй день местного Апокалипсиса (ФОТОРЕПОРТАЖ)
- В Ясиноватой сгорел "Москвич-412"
- В Снежном и Ясиноватой обезврежены военные "сюрпризы"
- Переселенцам создают проблемы09:47
- В КПВВ "Майорск" задержали возможного члена НВФ09:31
- В Ясиноватой сжигают туши животных09:16
- В Донецке в огне погибла женщина09:01
- Утром 28 января у КПВВ "Майорск" и "Марьинка" зафиксированы большие очереди08:39
- Как штурмовали линию разграничения: появились свежие данные08:25
- На Донбассе произошло ДТП с участием военных08:14
- СММ ОБСЕ сообщила, что на Луганщине стало меньше взрывов07:38
- В зоне АТО погиб боец батальона им. Кульчицкого с позывным "Манах"07:24
- Часть Макеевки отключат от газа07:16
- Переселенцам создают проблемы09:47
- В КПВВ "Майорск" задержали возможного члена НВФ09:31
- В Ясиноватой сжигают туши животных09:16
- В Донецке в огне погибла женщина09:01
- Утром 28 января у КПВВ "Майорск" и "Марьинка" зафиксированы большие очереди08:39
- Как штурмовали линию разграничения: появились свежие данные08:25
- На Донбассе произошло ДТП с участием военных08:14
- Госдуму РФ разозлили новые крымские инициативы Украины08:00
- СММ ОБСЕ сообщила, что на Луганщине стало меньше взрывов07:38
- В зоне АТО погиб боец батальона им. Кульчицкого с позывным "Манах"07:24
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов13:45
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Ученые нашли способ сделать алкоголь безопасным07:58
- Какие прививки нужно делать взрослым в Украине: названы инфекции07:10
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
- В Донецке нашли «Пик Водафона»
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- Тука сообщил, когда восстановится связь Vodafone в ОРДО
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания
- "Набрав полные сумки вещей, она всегда уходила, не расплатившись", - в Луганске рассказали об экстравагантных привычках жены Плотницкого