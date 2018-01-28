В Киеве вспомнили "киборгов" Донецкого аэропорта

28.01.2018 14:58

В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна состоялся вечер памяти, посвященный годовщине героической обороны Донецкого аэропорта



К лицеистам пришли военнослужащие, защищавшие Донецкий аэропорт: полный кавалер ордена "За Мужество" старший лейтенант Павел Чайка, лейтенант Сергей Голяка, старшина Анатолий Свирид и старшина Павел Новицкий, а также творческая группа фильма "Киборги" и режиссер Ахтем Сейтаблаев.



Почетных гостей поздравил легендарный начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна - Герой Украины генерал-майор Игорь Гордейчук.



Как сообщает Минобороны, герои рассказали лицеистам о мужестве и героизме украинских военнослужащих, которые сражались против российско-оккупационных войск во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины.



Герой Украины генерал-майор Игорь Гордейчук вручил почетным гостям памятные знаки отличия Киевского военного лицея.