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В Киеве вспомнили "киборгов" Донецкого аэропорта
В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна состоялся вечер памяти, посвященный годовщине героической обороны Донецкого аэропорта
К лицеистам пришли военнослужащие, защищавшие Донецкий аэропорт: полный кавалер ордена "За Мужество" старший лейтенант Павел Чайка, лейтенант Сергей Голяка, старшина Анатолий Свирид и старшина Павел Новицкий, а также творческая группа фильма "Киборги" и режиссер Ахтем Сейтаблаев.
Почетных гостей поздравил легендарный начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна - Герой Украины генерал-майор Игорь Гордейчук.
Как сообщает Минобороны, герои рассказали лицеистам о мужестве и героизме украинских военнослужащих, которые сражались против российско-оккупационных войск во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины.
Герой Украины генерал-майор Игорь Гордейчук вручил почетным гостям памятные знаки отличия Киевского военного лицея.
Теги: Украина, Донбасс, ВСУ, Донецкий аэропорт, герои, киборги
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