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Архив - Донецкая область

В КПВВ "Майорск" задержали возможного члена НВФ

28.01.2018 09:31
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В КПВВ "Майорск" задержали возможного члена НВФ

Пограничники Краматорского отряда в пункте пропуска "Майорск" у линии разграничения сторона на Донетчине обнаружили гражданина Украины, который, вероятно, причастен к незаконным вооруженным формированиям.

По данным Госпогранслужбы Украины, в отношении задержанного есть поручение уполномоченных государственных органов. Возможного участника НВФ передали сотрудникам СБУ.

Напомним, что воскресное утро в очередях у контрольных пунктов въезда-выезда вблизи линия разграничения на Донбассе встречали 405 авто.

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Теги: Донбасс, задержание, линия разграничения, Майорск, КПВВ
 
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