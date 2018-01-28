В КПВВ "Майорск" задержали возможного члена НВФ

28.01.2018 09:31

Пограничники Краматорского отряда в пункте пропуска "Майорск" у линии разграничения сторона на Донетчине обнаружили гражданина Украины, который, вероятно, причастен к незаконным вооруженным формированиям.



По данным Госпогранслужбы Украины, в отношении задержанного есть поручение уполномоченных государственных органов. Возможного участника НВФ передали сотрудникам СБУ.



Напомним, что воскресное утро в очередях у контрольных пунктов въезда-выезда вблизи линия разграничения на Донбассе встречали 405 авто.

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