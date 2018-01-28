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Архив - Донецкая область

В Мариуполе чествовали героическую бригаду

28.01.2018 12:20
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В Мариуполе чествовали героическую бригаду

В Мариуполь, в пункт своей постоянной дислокации, вернулась 56-я отдельная мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины.

Как передает MRPL.CITY, военнослужащие этой бригады обороняют Мариуполь с мая 2014 года. Вчера мариупольцы встречали бойцов на площади Воинов-освободителей.

"Горожане пришли с большими и маленькими государственными флагами. О торжественной встрече военнослужащих договорились через социальную сеть. Мариупольцы благодарили военных за защиту территориальной целостности Украины. Организаторы встречи отметили, что многие бойцы 56-й бригады радуются, возвращаясь в Мариуполь, поскольку город стал для них родным, - пишет MRPL.CITY. - В мае прошлого года мариупольцы уже встречали бойцов 56-й бригады, которые вернулись тогда с выполнения боевых заданий в районе Авдеевки".

Во время встречи присутствующие вместе с капелланом прочитали молитву с просьбой о защите украинских воинов. После этого батюшка окропил военных святой водой. Торжественная часть закончилась возложением цветов и неформальным общением с бойцами.

Отметим, что в 2016 году 56-й мотопехотной бригаде присвоили звание "Мариупольская".

Бригада была сформирована на основе трех батальонов территориальной обороны. В 2015 году военные 56 бригады стояли на обороне вокруг Мариуполя. Затем перемещались по следующим населенным пунктам - Чермалык, Новоселовка, Павлополь, Гнутово, Широкино. В ноябре прошлого года были передислоцированы в Херсон, к границе с оккупированным Крымом.



Теги: Донбасс, Мариуполь, военные, ВСУ
 
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