В зоне АТО погиб боец батальона им. Кульчицкого с позывным "Манах"

28.01.2018 07:24

Согласно утренней сводке пресс-центра штаба АТО, вчера, 27 января, оккупанты Донбасса один раз обстреляли позиций защитников Украины. Есть погибший. Подробно о нем рассказали пользователи соцсетей.



В сводке пресс-центра штаба отмечается, что единственный обстрел произошло до 14:00: "На Донецком направлении со стороны временно неподконтрольной украинскому правительству Пантелеймоновки огонь в сторону наших опорных пунктов недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое вел вражеский снайпер. В результате его действий, к сожалению, получил ранения несовместимо с жизнью военнослужащий сил АТО".



В Сети сообщили, что от пули вражеского снайпера погиб украинский военный Мирослав Сливка. Вот, что пишет на своей странице в соцсети Фейсбук волонтер Назар Приходько: "Мирослав Сливка. Позывной "Монах". Воин батальона Кульчицкого НГУ. Уроженец Хмельницкой области. Погиб сегодня, 27.01.2018 под Верхнеторецком от пули снайпера. Дома осталась мама. Покойся с миром, Герой! Вечная Слава Тебе!".



Волонтер, воевавший в зоне проведения АТО, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай уточняет: "Погиб боец батальона им. Кульчицкого с позывным Манах - "дуже злобився коли його неправильно називали, каже Олена Сонцеслава , мовляв не мОнах, а мА". Все кто говорят, что нацгвардии нет на передовой или лжецы или не владеют ситуацией. Первое предложение сообщения согласовано с руководством батальона. Второе от меня".