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Взрывы сотрясают окрестности Авдеевки, Светлодарска и Донецкой фильтровальной станции
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 27 января), в Донецкой области увеличилось количество нарушений режима прекращения огня - по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Среди прочего, зафиксировано примерно 110 взрывов (по сравнению с 70 соответственно).
Так, поздно вечером 25 и ночью 26 января камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала 11 взрывов неопределенного происхождения, 162 снаряда (85 с востока на запад и 77 с запада на восток) и 2 выпущенные вверх осветительные ракеты — все в 0,5–1,5 км к югу. Вечером 26 января эта же камера зафиксировала 2 снаряда с запада на восток и 4 взрыва неопределенного происхождения — все в 0,5–1,5 км к югу.
Поздно вечером 25 января камера СММ, установленная на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в подконтрольном правительству пос. Майорск (45 км к северо-востоку от Донецка), зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 1 снаряд с юга на север, 1 снаряд с севера на юг, 1 взрыв неопределенного происхождения и 2 снаряда с юга на север — все в 2–4 км к юго-востоку.
Вечером 25 января, находясь в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 50 взрывов неопределенного происхождения, а также около 170 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 3–5 км к юго-востоку.
Днем 26 января, находясь на юго-западной окраине подконтрольного правительству г. Авдеевка (17 км к северу от Донецка), члены патруля Миссии слышали около 40 взрывов неопределенного происхождения, примерно 90 выстрелов из пушки боевой машины пехоты (БМП-2, 30 мм) и ориентировочно 150 очередей из крупнокалиберного пулемета — все в 2–4 км в секторе от востока до юго-запада.
Осуществляя патрулирование на железнодорожной станции в подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка) в течение примерно 4 часов, команда СММ слышала 2 взрыва неопределенного происхождения и 35 очередей и выстрелов из стрелкового оружия — все в 1–5 км в секторе от запада до северо-востока. Со своей позиции на юго-западной окраине Ясиноватой наблюдатели слышали 2 взрыва неопределенного происхождения и 1 выстрел из стрелкового оружия в 1–3 км к западу.
Ночью 25 января камера СММ, установленная на КПВВ в подконтрольном правительству с. Пищевик (25 км к северо-востоку от Мариуполя), зафиксировала 2 взрыва неопределенного происхождения в 2–4 км к северу. Утром 26 января, находясь в 1 км к северо-северо-западу от Пищевика, наблюдатели слышали и видели взрыв, оцененный как разрыв снаряда в 1–2 км к югу.
Теги: Донбасс, Авдеевка, взрывы, Донецкая фильтровальная станция, СММ ОБСЕ
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