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Мариупольцы с подельником из “ЛНР” выманивали деньги у пенсионеров
В Никольском задержали группу мошенников, которые наживались на пенсионерах. Среди задержанных - двое мариупольцев.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
“По словам задержанных (двое жителей Мариуполя, 31 и 35 лет, и 27-летний житель оккупированной части Луганской области), все они не были ранее знакомы, но имеют общего друга, который отбывает наказание в одной из колоний г. Луганска. Человек из мест лишения свободы отправлял сообщникам на подставные телефоны смс-сообщение с адресами и личными данными потенциальных жертв, вымышленными историями о «преступлениях», которые якобы совершили их родственники, и суммой выкупа”, - рассказали в полиции.
Как правило, звонили пожилым людям в возрасте от 70-ти до 90 лет. Представлялись сотрудниками полиции и сообщали шокированным пенсионерам, что их дети или внуки совершили тяжкое преступление. После к делу подключались так называемые «исполнители», которые выезжали на указанный адрес на требовали выкуп.
По информации правоохранителей, на днях злоумышленники забрали последние сбережения у 82-летней женщины. 6000 гривен отдала пенсионерка мошенникам, поверив, что спасает от тюрьмы своего внука, который якобы сбил человека во время ДТП. Только через день, когда парень позвонил бабушке, она поняла, что страшная история является вымыслом.
25 января трое участников преступной группы были задержаны во время выполнения очередного «задания» от куратора «из зоны». При себе у мошенников были подставные телефоны с новыми сим-картами, банковские карты и деньги.
В настоящее время сотрудники полиции проверяют лиц, которые могут быть причастны к мошенничеству, и устанавливают всех пострадавших. Досудебное расследование продолжается.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, ЛНР, мошенники
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