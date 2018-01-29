Главная / Новости / Донецкая область / Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения
Последние новости раздела
- «Газовые» вандалы в Мариуполе разбивают счетчики19:48
- Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения19:30
- Житель Мариуполя организовал международный канал торговли людьми19:15
- «ДНР» предлагает Vodafone запустить связь в ОРДО через Россию18:03
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное17:15
- Боевики минируют территории в районе Горловки и Брянки16:40
- Мариупольцы с подельником из “ЛНР” выманивали деньги у пенсионеров14:35
- В ОРДО ввели ограничение на продажу сим-карт «Феникса»11:40
- Сторонник «ДНР» -«властям ОРДО»: «Вас проклинают тысячи людей»11:10
- В Донецке появились объявления о местах работы МТС07:21
Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения
29.01.2018 19:30
США считают, что для проведения выборов на территории ОРДЛО миссия ООН должна быть размещена на всей территории региона, при этом размещение может начаться с линии разграничения.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил: «США хотят, чтобы мандат миссии ООН предполагал больше, чем защиту. США хотят, чтобы зона размещения миссии была на всей территории конфликта, в том числе на границе с РФ».
При этом Волкер предположил, что «размещение миссии ООН может начаться с линии разграничения».
Политик добавил, что сроки возможного развертывания миссии не определены: «Пока неясно, когда это произойдет».
Также, Волкер подчеркнул, что на первом этапе необходимо «достижение долгосрочного перемирия».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, США, Донбасс, война, ООН
Читайте также:
- Политолог: "Возвращение Донбасса срочно любой ценой - не нужно"
- Трамп пообещал разобраться с ситуацией на Востоке Украины
- Перебор роспропаганды: в Кремле связали возобновление войны на Донбассе в августе с президентскими выборами в США
- Александр Лукьянченко пожелал Обаме на немецком
- Посол США в Украине пояснила, как остановить войну на Донбассе
- Заграница нам поможет: США поддержит Украину закупкой конопли
- «Газовые» вандалы в Мариуполе разбивают счетчики19:48
- Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения19:30
- Житель Мариуполя организовал международный канал торговли людьми19:15
- «ДНР» предлагает Vodafone запустить связь в ОРДО через Россию18:03
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное17:15
- Боевики минируют территории в районе Горловки и Брянки16:40
- В аптеках Луганска изъяли украинские лекарства15:40
- Мариупольцы с подельником из “ЛНР” выманивали деньги у пенсионеров14:35
- В ОРДО ввели ограничение на продажу сим-карт «Феникса»11:40
- Сторонник «ДНР» -«властям ОРДО»: «Вас проклинают тысячи людей»11:10
- Гройсман рассказал о дальнейших этапах децентрализации20:40
- Таинство крещения: что надо знать родителям и крестным20:20
- Порошенко назвал главное условие для победы над Россией - кадры20:01
- «Газовые» вандалы в Мариуполе разбивают счетчики19:48
- Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения19:30
- Житель Мариуполя организовал международный канал торговли людьми19:15
- Поранення виявилися смертельними: стало відомо про другу жертву стрілянини в Києві18:58
- На грани: стало известно, почему Трамп не пойдет Путину на уступки18:40
- Почему РФ не покинет Донбасс: названы главные причины18:20
- «ДНР» предлагает Vodafone запустить связь в ОРДО через Россию18:03
- Таинство крещения: что надо знать родителям и крестным20:20
- Пять простых правил, как похудеть во время сна16:50
- Предсказания Нострадамуса начинают сбываться, - эксперты16:20
- Общий гороскоп на февраль 2018 года13:32
- Медики подсказали, как перестать зависеть от изменений погоды09:25
- Как состояние зубов оказывают влияние на все тело09:00
- Стало известно, кого комары кусают чаще всего08:46
- Одной достаточно: эта привычка загонит вас в могилу08:30
- Рейтинг знаков Зодиака: от тех, в кого легко влюбиться до сложных замкнутых особ08:11
- Супрун призвала украинцев не ждать болезни и вакцинироваться07:48
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Переселенцам создают проблемы
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания
- Это должны знать все переселенцы
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину