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Сторонник «ДНР» -«властям ОРДО»: «Вас проклинают тысячи людей»
Оккупационная «власть» «ДНР» из-за отключения МТС за несколько дней превратились в объект массового отрицания и ненависти.
Российский журналист Андрей Бабицкий, активно поддержавший боевиков и поселившийся в оккупированном Донецке на своей странице в соцсети пишет: «Вот что с нашими властями не так? Они за несколько дней благодаря истории с прекращением работы МТС или Водафона превратились в объект массового отрицания и ненависти. Их проклинают тысячи людей».
При этом он добавил: «Такого ущерба, ребята, вы еще ни разу себе не наносили. Никто, конечно, не верит в утверждения Минсвязи, что связи нет по вине Украины. Вся республика, все старики уверены, что Феникс воспользовался ситуацией для того, чтобы монопольно утвердиться на рынке».
Бабьицкий уточнил: «Я просто хочу сказать, что за неделю, власть стала предметом такого отчуждения, какой не была за все 4 года. Как-то не очень все это разумно в предвыборный год. И это реально социальный коллапс, трагедия для сотен тысяч наших стариков. Делайте уже что-нибудь».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, мобильная связь, ДНР, ОРДЛО
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