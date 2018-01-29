В «ДНР» появились мошенники, звонящие абонентам «Феникса»

29.01.2018 21:00

В «министерстве связи «ДНР» сообщили, что в последнее время появились случаи телефонного мошенничества.

В так называемом «ведомства» отметили: «Абоненты мобильного оператора „Феникс“ сообщают о том, что им поступают звонки якобы от оператора Министерства связи, который просит назвать свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные и номера сим-карт, которые они приобретали на свой документ».

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко отметил: «Мы не обзваниваем наших абонентов и тем более не запрашиваем никакую личную информацию».

Источник: https://donpress.com