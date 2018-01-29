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В «ДНР» появились мошенники, звонящие абонентам «Феникса»
29.01.2018 21:00
В «министерстве связи «ДНР» сообщили, что в последнее время появились случаи телефонного мошенничества.
В так называемом «ведомства» отметили: «Абоненты мобильного оператора „Феникс“ сообщают о том, что им поступают звонки якобы от оператора Министерства связи, который просит назвать свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные и номера сим-карт, которые они приобретали на свой документ».
«Министр связи ДНР» Виктор Яценко отметил: «Мы не обзваниваем наших абонентов и тем более не запрашиваем никакую личную информацию».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, мобильная связь, ДНР, мошенники
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