В Донецке появились объявления о местах работы МТС

29.01.2018 07:21

Жители Донецка в социальный сетях активно пишут о местах, где работает Vodafone.



Например, один из таких пунктов находится на Текстильщике на ул.Петровского недалеко от светофора возле моста. Местные жители пишут, что связь средняя, на 2-4 палки, есть и интернет-трафик. Можно поговорить, почитать СМС. На столбах развешаны указатели, которые помогают найти место, где ловит лучше всего.



Местные жители стараются помочь друг другу. Кто-то настраивает вайбер, кто-то читает сообщения бабушкам, кто-то дает позвонить, кто-то раздает интернет.



С 11 января на территориях так называемых «ДНР» и «ЛНР» перестала работать мобильная связь оператора «Vodafone Украина». Причина в том, что кабель в районе Еленовки был поврежден. Из-за этого местным жителям приходится переходить на связь от местных мобильных операторов.



С 13 января местные жители освоили способ звонков через интернет, которым активно делились в соцсетях. Компания «Vodafone Украина» усилила сигнал со станций в Авдеевке и Марьинке, так что теперь связь добивает до окраин Донецка.



Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).





