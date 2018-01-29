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В ОРДО ввели ограничение на продажу сим-карт «Феникса»
29.01.2018 11:40
Оккупационные «власти» ОРДО решили ввести ограничение на продажу сим-карт местного «мобильного оператора» «Феникс». Об этом сообщил местный «министр связи» Виктор Яценко.
Ограничения вводятся с сегодняшнего дня, 29 января.
«До 2х штук на паспорт», — уточнил Яценко.
Об улучшении качества связи «Феникса» речь не идет. Также не сообщается, когда возможо подключение нормальных операторов связи на оккупированных территориях.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ограничение, мобильная связь, ДНР, ЛНР
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