"Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть невосполнимая утрата на Приазовье. ВИДЕО

30.01.2018 20:29

Основные огневые провокации пророссийских террористов 30 января были сосредоточены на приазовском направлении.

В Штабе АТО отметили, что несмотря на начавшийся с наступлением текущих суток "режим тишины", боевики не сдержали свои договоренности, передает "Диалог.UA". После обеды орки стали поливать огнем расположения бойцов сил АТО, тем самым сорвав очередное "перемирие". Как сказано в сообщении украинских военных в Facebook, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты озверело обстреляли позиции ВСУ около Водяного на Приазовье. В результате вражеского обстрела один защитник Украины был смертельно ранен.

На других направлениях фронта наблюдается относительное спокойствие.