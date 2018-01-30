Гибридная армия России готовит теракты против мирного населения Донбасса: в Минобороны предупредили о провокациях в АТО

30.01.2018 15:49

Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупреждает о том, что боевики "Л/ДНР" готовят опасные провокации Донбассе в ближайшие дни. Во вторник, 30 января, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк рассказал о том, что террористы "Л/ДНР" готовят провокации на Донбассе, передает "Диалог.UA".

"Боевики и российские оккупационные войска планируют серьезные провокации и даже теракты против мирных жителей по обе стороны линии разграничения", - отметил он. По его словам, данные провокации могут напрямую зависеть от роста интенсивности тренировок боевиков и прибытия очередного "гуманитарного конвоя" из РФ. "Под обстрелы боевиков могут попасть жизненно важные объекты инфраструктуры, такие как ЛЭП, водо- и газопроводы", - добавил Дмитрий Гуцуляк.