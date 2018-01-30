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“История повторяется в виде фарса”, - Казанский напомнил террористам “Л/ДНР” о том, как “ру***ий мир” обошелся в прошлом с Донбассом
Отдельные жители оккупированного Донбасса, одержимые Россией, СССР, диктатором Сталиным и прочими атрибутами “русского мира”, абсолютно не знают исторического прошлого своего края. И в этом суть проблемы. С таким заявлением выступил известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает “Диалог.UA”.
Он обратил внимание на то, что главари “республик” внезапно начали называть себя преемниками Донецко-Криворожской республики. Примечательно, что существовала она совсем недолго - всего с 1917 по 1918 годы. СССР быстро поглотила эту республику, жестоко расправившись с ее руководителями.
“Лидеры ЛДНР называют себя преемниками Донецко-Криворожской республики. Но при этом никто почему-то не говорит о том, как закончили ее правители. А там куда ни глянь - одни враги народа”, - напомнил журналист, уточнив, что десятки высокопоставленных руководителей ДКР были расстреляны в 30-х годах 20 века. Этот факт совсем не мешает кремлевским марионеткам “Л/ДНР” нежно любить советчину и даже ставить памятники Сталину. “Знали бы историю Беднов, Дремов, Мозговой, Цыпкалов, Гиви, Моторола, - может, были бы сейчас живы… Не зря говорят, что история повторяется в виде фарса”, - констатировал Казанский.
Теги: Россия, Донбасс, мир, история, СССР, русский, ДНР, ЛНР
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