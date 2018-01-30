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Оружие из Крыма переправляют на Донбасс через акваторию Азовского моря
Оружие из аннексированного Крыма российские наемники активно используют против украинских военных на Донбассе, рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Оружие, захваченное российскими военными в аннексированном Крыму, переправляется на оккупированный Донбасс. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает пресс-служба ГУР.
"Для поставки в ОРДЛО захваченного российской армией вооружения из оккупированного Крыма использовались два маршрута: первый - через акваторию Азовского моря; второй - по территории РФ. Поставки оружия происходят под постоянным контролем российских властей", – сказал он.
По данным разведки, сначала переправкой занимались представители ФСБ и Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил России, а сейчас оружие на Донбасс поставляют военнослужащие Южного военного округа ВС РФ.
Россия после незаконного референдума 16 марта 2014 года аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
В апреле того же года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Азовское море, оружие, ФСБ, боевики, Минобороны, ГУР
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