Покровск: В школах объявили карантин до конца недели

30.01.2018 22:03

С сегодняшнего дня и до конца текущей недели Покровские школьники отпущены по домам. В школах объявили карантин. В связи с тем, что много детей болеют различными простудными заболеваниями превышен эпидпорог, пишет Знамя индустрии.

Классные руководители оповестили родителей вечером понедельника. Учителя объясняли, что карантин не связан с заболеваниями корью.

Напомним читателям ЗИ, что в Покровске зафиксировано пять таких случаев.

Первых заболевших выявили в ОШ №9 сразу после зимних каникул. Тогда карантин ввели только в этой школе сроком на неделю.