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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ сегодня, 30 января

30.01.2018 09:41
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Ситуация на КПВВ сегодня, 30 января

Информация от погранслужбы Украины
Самым загруженным сегодня утром оказался пункт пропуска «Гнутово»: около сотни автомобилей ожидали проезда в сторону Мариуполя, как сообщают пограничники. В обратном направлении машин было около 40. По следующим направлениям ситуация следующая.
«Майорск» – 40/70; «Марьинка» – 60/50; «Новотроицкое» –30/30.
Информация от очевидцев
КПВВ «Майорск»
Пока нет данных
КПВВ «Марьинка»
8.30 Машин не много, чуть дальше середины поля.
КПВВ «Новотроицкое»
8.57 На Еленовке в сторону Мариуполя машин много, движение слабое.
КПВВ «Гнутово»
Пока нет данных.

Источник Знамя индустрии



Теги: Донбасс, машины, очередь, КПВВ
 
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