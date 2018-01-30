Ситуация на КПВВ сегодня, 30 января

30.01.2018 09:41

Информация от погранслужбы Украины

Самым загруженным сегодня утром оказался пункт пропуска «Гнутово»: около сотни автомобилей ожидали проезда в сторону Мариуполя, как сообщают пограничники. В обратном направлении машин было около 40. По следующим направлениям ситуация следующая.

«Майорск» – 40/70; «Марьинка» – 60/50; «Новотроицкое» –30/30.

Информация от очевидцев

КПВВ «Майорск»

Пока нет данных

КПВВ «Марьинка»

8.30 Машин не много, чуть дальше середины поля.

КПВВ «Новотроицкое»

8.57 На Еленовке в сторону Мариуполя машин много, движение слабое.

КПВВ «Гнутово»

Пока нет данных.

Источник Знамя индустрии