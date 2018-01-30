Последние новости раздела
- "А раньше я здесь ездил по железной дороге", - житель Донецка показал, как сегодня выглядит разрушенный боевиками Путиловский мост10:31
- В Донецке нашли еще одни «переговорный пункт» Водафон10:14
- Террористы "ДНР" сделали "Vodafone" очередное предложение09:48
- Ситуация на КПВВ сегодня, 30 января09:41
- "Ситуация под контролем": стало известно о ночной провокации террористов "ДНР"07:53
- Оружие из Крыма переправляют на Донбасс через акваторию Азовского моря07:39
- “История повторяется в виде фарса”, - Казанский напомнил террористам “Л/ДНР” о том, как “ру***ий мир” обошелся в прошлом с Донбассом07:26
- В «ДНР» появились мошенники, звонящие абонентам «Феникса»21:00
- «Газовые» вандалы в Мариуполе разбивают счетчики19:48
- Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения19:30
Ситуация на КПВВ сегодня, 30 января
30.01.2018 09:41
Информация от погранслужбы Украины
Самым загруженным сегодня утром оказался пункт пропуска «Гнутово»: около сотни автомобилей ожидали проезда в сторону Мариуполя, как сообщают пограничники. В обратном направлении машин было около 40. По следующим направлениям ситуация следующая.
«Майорск» – 40/70; «Марьинка» – 60/50; «Новотроицкое» –30/30.
Информация от очевидцев
КПВВ «Майорск»
Пока нет данных
КПВВ «Марьинка»
8.30 Машин не много, чуть дальше середины поля.
КПВВ «Новотроицкое»
8.57 На Еленовке в сторону Мариуполя машин много, движение слабое.
КПВВ «Гнутово»
Пока нет данных.
Источник Знамя индустрии
Теги: Донбасс, машины, очередь, КПВВ
Читайте также:
- Ситуация на КПВВ Донбасса сегодня, 19 января
- Ситуация на блокпостах: Волноваха традиционно в пробках, Артемовск закрыт, зато в Курдюмовке нет очередей
- Ситуация на КПВВ сегодня, 18 ноября
- Ситуация на блокпостах: где закрыто, где очереди, где - всё быстро
- "Пропускные страсти" на КПП "Зайцево" - 3000 машин в очереди, за сутки не проехать
- Ситуация в пунктах пропуска сегодня, 20 июня
- "А раньше я здесь ездил по железной дороге", - житель Донецка показал, как сегодня выглядит разрушенный боевиками Путиловский мост10:31
- В Донецке нашли еще одни «переговорный пункт» Водафон10:14
- Террористы "ДНР" сделали "Vodafone" очередное предложение09:48
- Ситуация на КПВВ сегодня, 30 января09:41
- В «ЛНР» нашли базу автомобилей, угнанных в начале войны09:23
- "Ребят просто жарили током": украинец рассказал о жутких преступлениях в "ЛНР"09:05
- "Ситуация под контролем": стало известно о ночной провокации террористов "ДНР"07:53
- Оружие из Крыма переправляют на Донбасс через акваторию Азовского моря07:39
- “История повторяется в виде фарса”, - Казанский напомнил террористам “Л/ДНР” о том, как “ру***ий мир” обошелся в прошлом с Донбассом07:26
- В «ДНР» появились мошенники, звонящие абонентам «Феникса»21:00
- В Донецке нашли еще одни «переговорный пункт» Водафон10:14
- На Донбассе может повториться август 2014-го09:58
- Бекхэм презентовал собственный футбольный клуб09:50
- Террористы "ДНР" сделали "Vodafone" очередное предложение09:48
- Ситуация на КПВВ сегодня, 30 января09:41
- Доклад США на "друзей" Путина: появилась первая реакция РФ на "кремлевский список"09:34
- В «ЛНР» нашли базу автомобилей, угнанных в начале войны09:23
- Немецких автопроизводителей обвинили в экспериментах над людьми и животными09:20
- "Ребят просто жарили током": украинец рассказал о жутких преступлениях в "ЛНР"09:05
- Лекарства вновь подорожают08:49
- На Донбассе может повториться август 2014-го09:58
- Одиночество так же вредно для здоровья, как и 15 сигарет в день08:36
- "Горбатых пусть исправляет могила", - Тверской написал про существование двух Украин08:29
- Медики подсказали, как не отравиться нитратами08:16
- Необычные способы профилактики гриппа22:28
- Таинство крещения: что надо знать родителям и крестным20:20
- Пять простых правил, как похудеть во время сна16:50
- Предсказания Нострадамуса начинают сбываться, - эксперты16:20
- Общий гороскоп на февраль 2018 года13:32
- Медики подсказали, как перестать зависеть от изменений погоды09:25
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Переселенцам создают проблемы
- Это должны знать все переселенцы
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину