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"Ситуация под контролем": стало известно о ночной провокации террористов "ДНР"
В течение понедельника, 29 января, российско-террористические войска совершили один обстрел позиций украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО, передает obozrevatel.com.
"На донецком направлении около трех часов ночи враг в течение сорока пяти минут вел огонь по нашим защитникам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Каменка. В результате действий противника ни один украинский защитник не пострадал", - говорится в сводке.
После этого весь вчерашний день и вечер прошел без нарушений режима прекращения огня.
"На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не наблюдалось. Ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины", - подчеркнули в штабе спецоперации.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, террористы, Донецкое направление
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