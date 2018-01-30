"Ситуация под контролем": стало известно о ночной провокации террористов "ДНР"

30.01.2018 07:53

В течение понедельника, 29 января, российско-террористические войска совершили один обстрел позиций украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО, передает obozrevatel.com.

"На донецком направлении около трех часов ночи враг в течение сорока пяти минут вел огонь по нашим защитникам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Каменка. В результате действий противника ни один украинский защитник не пострадал", - говорится в сводке.

После этого весь вчерашний день и вечер прошел без нарушений режима прекращения огня.

"На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не наблюдалось. Ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины", - подчеркнули в штабе спецоперации.