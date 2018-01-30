У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему

30.01.2018 14:11

Международные платежные системы отказываются работать с мобильным оператором "ДНР" "Феникс", полностью отключив транзакции и возможность оперировать с электронными кошельками, которые привязываются к новому оператору боевиков. Об этом с возмущением сообщили сами власти "ДНР", рассказав о санкциях в отношении оккупированного Донбасса, передает dialog.ua.

Стало известно, что после отключения сигнала Vodafone на территории "ДНР" абоненты попытались привязать электронные кошельки к оператору "Феникс", однако система QIWI отказывается работать с компанией боевиков, блокируя транзакции. Директор "Феникса" Андрей Рудниченко напрямую обвинил в сбое компанию.

При этом так называемый "министр связи ДНР" Виктор Яценко возмущен и утверждает, что QIWI принимает денежные средства из "ДНР", но все дальнейшие транзакции блокируются. У Захарченко сложившуюся ситуацию назвали "преступной деятельностью".