У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему

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Международные платежные системы отказываются работать с мобильным оператором "ДНР" "Феникс", полностью отключив транзакции и возможность оперировать с электронными кошельками, которые привязываются к новому оператору боевиков. Об этом с возмущением сообщили сами власти "ДНР", рассказав о санкциях в отношении оккупированного Донбасса, передает dialog.ua.
Стало известно, что после отключения сигнала Vodafone на территории "ДНР" абоненты попытались привязать электронные кошельки к оператору "Феникс", однако система QIWI отказывается работать с компанией боевиков, блокируя транзакции. Директор "Феникса" Андрей Рудниченко напрямую обвинил в сбое компанию.
При этом так называемый "министр связи ДНР" Виктор Яценко возмущен и утверждает, что QIWI принимает денежные средства из "ДНР", но все дальнейшие транзакции блокируются. У Захарченко сложившуюся ситуацию назвали "преступной деятельностью".
Теги: Донбасс, связь, Vodafone, мобильная связь, ДНР, боевики, Захарченко
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