Украина не будет платить за разрушенное жилье на Донбассе, – правозащитники

30.01.2018 16:50

Украина выбрала путь самоустранения от ответственности за имущество своих граждан, которое пострадало в результате вооруженного конфликта на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 января, в ходе пресс-конференции в Киеве заявила Виталия Лебидь, юрист Центра стратегических дел Украинской хельсинской группы по правам человека.

По ее словам, исходя из нынешней ситуации, для Украины существует несколько путей решения проблемы компенсации поврежденного имущества.

В первую очередь – это разработать и внедрить детально проработанный план компенсации своим гражданам за разрушенное имущество, гарантированно для всех, кто стал жертвой этого конфликта.

Второй путь – это предусмотреть определенный порядок судебного рассмотрения таких вопросов и, также обеспечить законодательное урегулирование этого вопроса через суд.

И третий путь – это самоустраниться вообще от ответственности, возложить ее на Россию и таким образом заявить, что Украина не несет ответственности.

«Анализируя данную ситуацию, скажу, что сейчас Украина находится на третьем пути. Но, исходя также из этой ситуации, можно сказать, что, если до момента рассмотрения жалоб в Европейском суде по правам человека Украина не установит эффективный механизм компенсации, существует вероятность, что Украина будет вынуждена возмещать такие убытки по решению Европейского суда, если действительно, будет установлено, что Украина имеет такие обязательства», – отметила Лебидь.

Также правозащитники утверждают, что курс снятия с себя ответственности государством Украина, подтверждает и новый, т.н. законопроект о реинтеграции (закон № 7263). Фактически, этими нормами, Украина заявляет, что она не несет ответственности за последствия конфликта, а полностью возлагает ее на РФ. «Таким образом, на граждан Украины возлагается обязанность доказательства того, что именно РФ виновата в этих преступлениях и, в результате принятия судового решения, РФ обязана выплатить эту компенсацию. Но, как я подчеркивала, такие решения, соответственно законам самой РФ и отношению РФ к конфликту, выполняться не будут. И таким образом, если выбрать такой путь, граждане Украины лишены возможности получения какой-либо компенсации», – подчеркнула правозащитница.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.