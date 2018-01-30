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Архив - Донецкая область

В Донецке нашли еще одни «переговорный пункт» Водафон

30.01.2018 10:14
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В Донецке нашли еще одни «переговорный пункт» Водафон

В Донецке в районе микрорайона Текстильщик дончане открыли еще один «узел связи» с Украиной.
Как сообщают жители города в районе торгового комплекса «Фокс» на Текстильщике есть устойчивый прием мобильной связи Водафон.
Как ранее сообщал 62.ua, своеобразные переговорные пункты «Водафон» жители города нашли в Петровском районе, на мосту станции Рутченково в Кировском районе города, а также на Путиловском мосту в Киевском районе.
Напомним, что на оккупированной территории Донецкой области с 11 января не работает сеть мобильного оператора Vodafone.
По данным оператора, наиболее вероятной причиной отсутствия связи в оккупированной части Донецкой области является отключение от электропитания узлов связи Vodafone в Донецке.«Со стороны Vodafone Украина препятствий для восстановления работоспособности сети нет», – отмечают в компании.«Луганский трафик пошел в полном объеме, донецкий почему-то нет. То есть, это точно проблема, которая существует не с нашей стороны, не зависит от нас", – заявила пресс-секретарь «Vodafone Украина» Виктория Рубан.
Ранее, так называемое "министерство связи ДНР" обратилось к компании Vodafone с просьбой оказать содействие в восстановлении связи.Также «министр связи» Яценко заявил, что украинскому оператору «необходимо решить ряд административных вопросов, в частности вопрос оплаты электроэнергии» с оккупационной администрацией.



Теги: Донецк, Донбасс, мобильная связь
 
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