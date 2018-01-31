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«Это недопустимо»: Глава ОБСЕ сделал заявление по Донбассу
Глава ОБСЕ и министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил, что недопустимо, чтобы в центре Европы происходило то, что сейчас происходит в Донбассе.
В ходе визита в Донбасс, он отметил: «Я хочу сказать, что для меня лично это недопустимо, чтобы сегодня в сердце Европы происходили такие вещи, которые мы сейчас наблюдаем на Донбассе. Я считаю, что каждый должен выполнять свои обязательства и придерживаться взятой на себя ответственности для того, чтобы мы достигли мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Именно в этом контексте я начинаю свою деятельность в качестве действующего главы ОБСЕ, именно с визита в этот регион Украины».
Кроме того, Альфано сообщил о решении выделить финансирование, направленные на проекты, которые будут осуществляться рядом международных организаций, а именно Красным Крестом, ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной организацией.
Он добавил: «Это будут мероприятия, которые будут направлены на преодоление проблем и рисков, которые связаны с ситуацией, которая возникла в результате боевых действий».
В то же время, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что возможности миссии ОБСЕ из-за позиции России очень ограничены: «Можно сколько угодно строить политические конструкции, но без того, чтобы Россия ушла с территории оккупированного Донбасса, без того, чтобы международное сообщество взяло на себя ответственность и сейчас мы видим, что ОБСЕ очень ограничены в выполнении своего мандата на оккупированном Донбассе и не могут контролировать то, что они должны контролировать. Но на самом деле мандат ОБСЕ — это вся территория Украины, включая оккупированный Крым. Для меня было очень важно показать Анджелино, чтобы он увидел и почувствовал, а не только услышал это с моих слов в Киеве».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, конфликт, ОБСЕ
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