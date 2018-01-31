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Кабмин повысил размер адресной помощи переселенцам

31.01.2018 19:15
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Кабмин повысил размер адресной помощи переселенцам

Кабмин Украины для улучшения соцзащиты внутренне перемещенных лиц внес изменения в постановление о предоставлении ежемесячной адресной помощи переселенцам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Сообщается, что постановление предусматривает:

— повышение размера ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг лицам, получающим пенсии, и детям — с 884 до1000 гривен;

— повышение предельного размера общей суммы денежной помощи, выплачиваемой на семью, — с 2400 до 3000 гривен и до 5000 гривен многодетным семьям.

По данным Минсоцполитики, постановление № 15 вступило в силу 20 января 2018.

Также в Кабмине добавили: «Учитывая указанное, с 20 января 2018 года денежная помощь будет назначена и перечислена указанным категориям лиц в повышенном размере».

 

Источник: https://donpress.com 

 



Теги: Донбасс, помощь, повышение, Кабмин, переселенцы
 
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