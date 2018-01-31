- «Это недопустимо»: Глава ОБСЕ сделал заявление по Донбассу18:56
- Время следования киевского поезда в Мариуполь будет сокращено на час17:57
- «Vodafone» не дал ответ на предложение наладить связь оператора через Россию17:42
- Стакан воды за 600 долларов и 3 000 гривен отдала 81-летняя жительница Константиновки16:25
- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России14:20
- ОБСЕ зафиксировала военную технику около Мариуполя13:48
- Вышедшие из плена «Л/ДНР» до сих пор не имеют документов и не получили компенсаций13:32
- ВСУ за неделю нанесли серьезный урон боевикам: названы цифры13:00
- «Почта Донбасса» запустила онлайн-сервис наличия сим-карт «Феникс» в своих отделениях12:20
- В мариупольском супермаркете воришка чуть не проглотил лезвие11:55
ОБСЕ зафиксировала военную технику около Мариуполя
Наблюдатели увидели военную технику в районе Мариуполя.
Об этом сказано в отчете ОБСЕ.
По линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения, в подконтрольных украинскому правительству районах члены патруля Миссии видели военную технику. К примеру, был обнаружен танк Т-64 неподалеку от села Кременевка, что в 27 км от Мариуполя.
Также наблюдатели увидели 2 неподвижные буксируемые гаубицы (2A36 «Гиацинт-Б», 152 мм) рядом с селом Азовское (22 км юго-западнее Мариуполя).
28 января БПЛА СММ среднего радиуса действия еще раз зафиксировал зенитный ракетный комплекс (9K35 «Стрела-10») в селе Тарасовка, а 29 января в подконтрольном боевикам районе наблюдатели видели 6 танков (два Т-72, остальные неустановленного типа), которые стояли в с. Терновое.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, техника, Мариуполь, ОБСЕ
- Контрольный выстрел в голову выборам сделали ТИК Мариуполя и Красноармейска
- Выборы президента. Донбасс готовится к фальсификациям?
- Досрочно прекращены полномочия Мариупольского и Красноармейского избиркомов
- Бездомные не проявляют энтузиазма по поводу голосования
- Регионалы победили в Мариуполе
- В Мариуполе выборы должны состояться
- Время следования киевского поезда в Мариуполь будет сокращено на час17:57
- «Vodafone» не дал ответ на предложение наладить связь оператора через Россию17:42
- Стакан воды за 600 долларов и 3 000 гривен отдала 81-летняя жительница Константиновки16:25
- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России14:20
- ОБСЕ зафиксировала военную технику около Мариуполя13:48
- Вышедшие из плена «Л/ДНР» до сих пор не имеют документов и не получили компенсаций13:32
- ВСУ за неделю нанесли серьезный урон боевикам: названы цифры13:00
- «Почта Донбасса» запустила онлайн-сервис наличия сим-карт «Феникс» в своих отделениях12:20
- В мариупольском супермаркете воришка чуть не проглотил лезвие11:55
- Умрет каждый десятый: страшный прогноз Комаровского начал сбываться, пришла дифтерия11:38
- Потерявшего сознание Джигарханяна увезла скорая: актер в тяжелом состоянии18:35
- Кремлевский список США может помочь Украине – эксперт18:15
- Время следования киевского поезда в Мариуполь будет сокращено на час17:57
- «Vodafone» не дал ответ на предложение наладить связь оператора через Россию17:42
- Навчальні заклади масово закривають: жертвами небезпечного вірусу стали десятки дітей17:25
- Украинцам обновили назначение пенсий: что изменилось17:05
- Ученые рассказали о том, как полнолуние влияет на здоровье16:45
- Стакан воды за 600 долларов и 3 000 гривен отдала 81-летняя жительница Константиновки16:25
- Платите за детей: инициатива властей окончательно разорит украинцев16:10
- Насирова лишили должности главы ГФС15:47
- Ученые рассказали о том, как полнолуние влияет на здоровье16:45
- Украинцам нужно готовиться к новой вспышке кори – МОЗ10:32
- Характерные симптомы аллергии на холод09:24
- Продукти, які позбавлять від стресу08:55
- Знаки зодиака: 6 самых неотразимых женщин08:28
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО07:46
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- Названы самые модные цвета зимы-201818:35
- У повільному поверненні "Укртелекому" державі звинуватили Генпрокуратуру17:56
- Что можно есть, когда болит горло13:49
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Переселенцам создают проблемы
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное
- Это должны знать все переселенцы
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- Важная информация для клиентов Ощадбанка
- Как штурмовали линию разграничения: появились свежие данные
- В Донецке появились объявления о местах работы МТС
- Из Донецка выстроилась огромная очередь