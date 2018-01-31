Главная / Новости / Донецкая область / «Почта Донбасса» запустила онлайн-сервис наличия сим-карт «Феникс» в своих отделениях
Последние новости раздела
- Время следования киевского поезда в Мариуполь будет сокращено на час17:57
- «Vodafone» не дал ответ на предложение наладить связь оператора через Россию17:42
- Стакан воды за 600 долларов и 3 000 гривен отдала 81-летняя жительница Константиновки16:25
- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России14:20
- ОБСЕ зафиксировала военную технику около Мариуполя13:48
- Вышедшие из плена «Л/ДНР» до сих пор не имеют документов и не получили компенсаций13:32
- ВСУ за неделю нанесли серьезный урон боевикам: названы цифры13:00
- «Почта Донбасса» запустила онлайн-сервис наличия сим-карт «Феникс» в своих отделениях12:20
- В мариупольском супермаркете воришка чуть не проглотил лезвие11:55
- В Докучаевске под обстрел попала многоэтажка, есть повреждения10:59
«Почта Донбасса» запустила онлайн-сервис наличия сим-карт «Феникс» в своих отделениях
31.01.2018 12:20
«Почта Донбасса» сообщает о новой информационной услуге, благодаря которой можно узнать о наличии сим-карт Республиканского оператора связи «Феникс» в отделениях почтовой связи.
На сайте предприятия в разделе «Центры и отделения» информация о количестве «симок» непрерывно обновляется в онлайн-режиме: https://postdonbass.com/offices.
По материалам: postdonbass.com
Теги: Донбасс, информация, почта, SIM-карта, "Феникс"
Читайте также:
- Нервы под контролем. 8 советов на случай, если вы о чём-то тревожитесь
- "12 стульев" проиллюстрировали марками
- Создан информационный совет по взаимодействию правоохранителей и СМИ
- Штаб АТО просит меньше болтать
- Оптимизация или уничтожение? В селе Покровское закрылась почта
- Как узнать, кто отслеживает ваш телефон! Это стоит запомнить каждому! ВИДЕО
- Время следования киевского поезда в Мариуполь будет сокращено на час17:57
- «Vodafone» не дал ответ на предложение наладить связь оператора через Россию17:42
- Стакан воды за 600 долларов и 3 000 гривен отдала 81-летняя жительница Константиновки16:25
- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России14:20
- ОБСЕ зафиксировала военную технику около Мариуполя13:48
- Вышедшие из плена «Л/ДНР» до сих пор не имеют документов и не получили компенсаций13:32
- ВСУ за неделю нанесли серьезный урон боевикам: названы цифры13:00
- «Почта Донбасса» запустила онлайн-сервис наличия сим-карт «Феникс» в своих отделениях12:20
- В мариупольском супермаркете воришка чуть не проглотил лезвие11:55
- Умрет каждый десятый: страшный прогноз Комаровского начал сбываться, пришла дифтерия11:38
- Потерявшего сознание Джигарханяна увезла скорая: актер в тяжелом состоянии18:35
- Кремлевский список США может помочь Украине – эксперт18:15
- Время следования киевского поезда в Мариуполь будет сокращено на час17:57
- «Vodafone» не дал ответ на предложение наладить связь оператора через Россию17:42
- Навчальні заклади масово закривають: жертвами небезпечного вірусу стали десятки дітей17:25
- Украинцам обновили назначение пенсий: что изменилось17:05
- Ученые рассказали о том, как полнолуние влияет на здоровье16:45
- Стакан воды за 600 долларов и 3 000 гривен отдала 81-летняя жительница Константиновки16:25
- Платите за детей: инициатива властей окончательно разорит украинцев16:10
- Насирова лишили должности главы ГФС15:47
- Ученые рассказали о том, как полнолуние влияет на здоровье16:45
- Украинцам нужно готовиться к новой вспышке кори – МОЗ10:32
- Характерные симптомы аллергии на холод09:24
- Продукти, які позбавлять від стресу08:55
- Знаки зодиака: 6 самых неотразимых женщин08:28
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО07:46
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- Названы самые модные цвета зимы-201818:35
- У повільному поверненні "Укртелекому" державі звинуватили Генпрокуратуру17:56
- Что можно есть, когда болит горло13:49
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Переселенцам создают проблемы
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное
- Это должны знать все переселенцы
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- Важная информация для клиентов Ощадбанка
- Как штурмовали линию разграничения: появились свежие данные
- В Донецке появились объявления о местах работы МТС
- Из Донецка выстроилась огромная очередь