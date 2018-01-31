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«Почта Донбасса» запустила онлайн-сервис наличия сим-карт «Феникс» в своих отделениях

31.01.2018 12:20
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«Почта Донбасса» запустила онлайн-сервис наличия сим-карт «Феникс» в своих отделениях

«Почта Донбасса» сообщает о новой информационной услуге, благодаря которой можно узнать о наличии сим-карт Республиканского оператора связи «Феникс» в отделениях почтовой связи.
На сайте предприятия в разделе «Центры и отделения» информация о количестве «симок» непрерывно обновляется в онлайн-режиме: https://postdonbass.com/offices.


По материалам: postdonbass.com

Теги: Донбасс, информация, почта, SIM-карта, "Феникс"
 
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