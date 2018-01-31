Стакан воды за 600 долларов и 3 000 гривен отдала 81-летняя жительница Константиновки

31.01.2018 16:25

Как сообщает пресс-служба Константиновского отделения полиции, пожилая женщина гуляла возле подъезда, когда к ней подошла незнакомка.

Представившись сотрудницей социальной службы, гражданка напросилась оказать старушке материальную помощь. И та без опасения провела ее в дом. Затем бесхитростная хозяйка также без опаски показала женщине, где хранит свои сбережения. Разговорившись со старушкой и войдя к ней в доверие, злоумышленница согласно схеме попросила стакан воды.



Пока хозяйка в кухне наполняла емкость водой для мучимой жаждой гостьи, та забрала из заветной шкатулки 600 долларов США и 3 000 гривен. После чего покинула квартиру. Когда владелица сбережений проверила свою сокровищницу, там ничего не было. Женщина обратилась в полицию. Злоумышленницу пока не нашли, хотя уголовное дело по ст. 185 ч.1 (Кража) открыли.

В связи с тем, что такие случаи в городе не единичны и происходят все чаще, полицейские просят молодое поколение больше заботиться о своих бабушках, матерях, пожилых родственниках. Возможно, стоит им чаще звонить, посещать, напоминать о бдительности. Одним словом, не оставлять одних наедине с улицей и незнакомыми людьми, которые под маской благородности и щедрости скрывают злые намерения.



