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Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России
На 15 февраля текущего года в оккупированном Донецке запланировано проведение заседания, во время которого состоится обсуждение интеграцию временно оккупированных пророссийскими террористами территорий Донбасса в состав Российской Федерации.
Как передает replyua.net, об этом на своей Facebook-странице написал руководитель группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук. «15 февраля в Донецке запланировано заседание «интеграционного комитета «Россия-Донбасс», с обсуждением вопросов интеграции «Л/ДНР» в состав России», - сообщил он.
Со слов военного эксперта, ожидается, что участниками мероприятия должны стать как главари террористических группировок «Донецкая народная республика» («ДНР») и «Луганская народная республика» («ЛНР»), так и российских госслужащих. «Согласно предварительным данным, российская сторона будет представлена руководством среднего звена Ростовской области», - подытожил Тымчук.
Ранее российский журналист Аркадий Бабченко выразил мнение, что шансы на то, что оккупированные территории Донбасса станут частью России, возросли.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Тымчук, реинтеграция Донбасса
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