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В Донецке "заботливые" боевики перекрыли проезд к "островку Vodafone"
Боевики перекрыли одно из мест в Донецке, где можно было поймать сигнал Vodafone. Об этом сообщают дончане в социальных сетях, передает «ДонПресс».
Речь идет о Киевском районе — местные жители подезжали как можно ближе к бывшему Путиловскому мосту, чтобы попытаться позвонить или принять смс-сообщение. Чтобы перекрыть для них возможность совершать звонки, боевики установили перед мостом блокпост.
«Тут знакомые жаловались — ездили звонить на мтс на путиловский мост, сегодня там поставили б/п. Теперь не пускают, говорят, что заботятся о здоровье народа. Нельзя, опасно. На одну точку стало меньше», — пишут дончане.
«Скоро и перед Текстильщиком поставят))) будут прописку проверять», — также отмечают комментаторы.
Также местные жители отмечают, что, вероятно, будет перекрыт и Рутченковский мост. «По телеку слышала „власть сделает все чтоб Рутченковский мост использовался только по назначению“. Завтра будет минус два», — предполагают участники обсуждений.
Также горожане опасаются, что для того, чтобы помешать людям связываться с родными, боевики могут спровоцировать обстрел точек, где есть сигнал.
Чтобы иметь хоть какую-то возможность связаться с родными и получить нужную информацию, дончане придумывают разные способы. «Знакомая оставила телефон дома на Путиловке (щас живет на Изумруде), чтоб смски про пенсию приходили», — рассказывают пользователи.
Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, блокпост, Vodafone-Украина
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