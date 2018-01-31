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В мариупольском супермаркете воришка чуть не проглотил лезвие
31.01.2018 11:55
В Мариуполе полицейские помешали преступнику проглотить опасный предмет.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.
Вчера днем экипаж получил вызов о краже, которая произошла в супермаркете Центрального района. Прибыв на место, инспекторов встретили охранники и провели в служебное помещение. Уже на пороге правоохранители заметили, что подозреваемый достал из кармана лезвие и бросил себе в рот. Мгновенно среагировав, патрульные помешали мужчине проглотить опасный предмет.
Как выяснилось, 40-летний мужчина украл несколько шоколадок на сумму около 200 гривен.
Для дальнейшего рассмотрения дела задержанного передали следователям Центрального отдела полиции.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, вор, супермаркет
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