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Архив - Донецкая область

В мариупольском супермаркете воришка чуть не проглотил лезвие

31.01.2018 11:55
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В мариупольском супермаркете воришка чуть не проглотил лезвие

В Мариуполе полицейские помешали преступнику проглотить опасный предмет.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

Вчера днем ​​экипаж получил вызов о краже, которая произошла в супермаркете Центрального района. Прибыв на место, инспекторов встретили охранники и провели в служебное помещение. Уже на пороге правоохранители заметили, что подозреваемый достал из кармана лезвие и бросил себе в рот. Мгновенно среагировав, патрульные помешали мужчине проглотить опасный предмет.

Как выяснилось, 40-летний мужчина украл несколько шоколадок на сумму около 200 гривен.

Для дальнейшего рассмотрения дела задержанного передали следователям Центрального отдела полиции.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, вор, супермаркет
 
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