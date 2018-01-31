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«Vodafone» не дал ответ на предложение наладить связь оператора через Россию
Представители т.н. «ДНР» заявляют, что украинский мобильный оператор «Vodafone» проигнорировал их просьбу наладить связь на неподконтрольной территории области, которая состояла в запуске связи через вышки МТС на территории России, сообщают местные СМИ
29 января было озвучено предложение Украинскому оператору перенаправить свой сигнал в Ростов-на-Дону, чтобы осуществить стыковку с магистральными линиями неподконтрольной Донетчине.
Однако «Vodafone» так и не прокомментировал данное предложение.
«По последнему предложению о налаживании связи Vodafone ответа от компании пока не было», — говорится в сообщении.
Напомним, «Vodafone» был единственным работающим украинским оператором на неподконтрольной територии Донецкой области. Связь пропала 11 января. Местные жители приобретают стартовые пакеты местного оператора.
Кроме этого, компания Vodafone заявляла, что проблема со связью в Донецке скорей всего состоит в отключенном электропитании оборудования на территории самого города.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Россия, Донбасс, мобильная связь, ДНР, ЛНР
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