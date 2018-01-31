Время следования киевского поезда в Мариуполь будет сокращено на час

31.01.2018 17:57

В «Укрзализныце» рассматривают несколько вариантов, как сократить время следования пассажирского состава между Мариуполем и Киевом на один час. Об этом MRPL.CITY сообщил собственный источник в ПАО «Укрзализныця».

Как отметили в УЗ, мариупольское направление стоит «на контроле» у Правительства и «Укрзализныця» ищет варианты по сокращению времени в пути следования поезда между столицей и южным городом.

«В настоящее время изучается возможность сократить на час время в пути следования пассажирского поезда № 104/103 сообщением Киев – Мариуполь в каждом направлении», - рассказал источник.

«Укрзализныця» изучает возможность внести изменения за счет нескольких вариантов: сокращение времени стоянок на станциях, где наименьшие показатели посадки/высадки пассажиров, отмена остановки на станции Розовка, где самый низкий пассажиропоток, а также изменение маршрута следования через станцию Пологи.

Сейчас время в пути состава №103/104 из Киева в Мариуполь составляет 17 часов 33 минуты, а из Мариуполя в Киев - 17 часов 10 минут.

Также в «Укрзализныце» уточнили, что данная инициатива не имеет никакого отношения к акции «Поезд на Мариуполь» , в рамках которой активисты требовали сократить время в дороге с 18 часов до 13:30.

«Для «Укрзализныци» в приоритете модернизация участка Камыш Заря – Волноваха не только в аспекте пассажирского движения, но и грузового», - добавил источник.