- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России14:20
- ОБСЕ зафиксировала военную технику около Мариуполя13:48
- Вышедшие из плена «Л/ДНР» до сих пор не имеют документов и не получили компенсаций13:32
- ВСУ за неделю нанесли серьезный урон боевикам: названы цифры13:00
- «Почта Донбасса» запустила онлайн-сервис наличия сим-карт «Феникс» в своих отделениях12:20
- В мариупольском супермаркете воришка чуть не проглотил лезвие11:55
- В Докучаевске под обстрел попала многоэтажка, есть повреждения10:59
- В Донецке "заботливые" боевики перекрыли проезд к "островку Vodafone"10:40
- Покровск: В школах объявили карантин до конца недели22:03
- В ОРДЛО собрали детей, чтобы они кричали «позор» ульяновским курсантам.ВИДЕО21:46
Вышедшие из плена «Л/ДНР» до сих пор не имеют документов и не получили компенсаций
С момента освобождения украинских заложников из плена самопровозглашенных «Л/ДНР» прошел месяц, однако люди по-прежнему не смогли восстановить свои документы, а Украина не выплатила им компенсации, передает replyua.net со ссылкой на ВВС-Украина. В том числе, среди гражданских, вышедших на свободу в конце декабря 2017 года, 28 – жители неподконтрольных Киеву территорий, и 12 из них не имеют при себе документов, удостоверяющих личность.
В интервью СМИ 25-летний Алексей Канарский сообщил, что сам он из Шахтерска, в плену так называемой «ДНР» провел почти три года, а сейчас он не может забрать свои документы, он смог получить только номер идентификационного кода. К тому же, после обмена ему выдали справку СБУ о плене. «Для того, чтобы сделать паспорт, нужна справка переселенца. А чтобы сделать справку переселенца – необходим паспорт», - пояснил он.
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука назвал паспортизацию главной проблемой. «Нам удалось найти полное понимание в Государственной миграционной службе и в этом направлении уже проводится работа, людям выдадут украинские паспорта общего образца», – заверил он и подчеркнул, что на это нужны время и деньги.
Теги: Донбасс, компенсация, паспорт, плен, ДНР, ЛНР
- Сорвалось... Боевики не отдают пленных
- Паспортный цирк в "ДНР" продолжается
- Жители Донецка высказались против "паспорта ДНР" (ВИДЕО)
- "Я достаю из широких штанин..." Политолог из Мариуполя потроллил "паспорт" ДНР
- Захарченко о пленных: "Мы их не знаем и не можем понять, кто они такие и за что сидят"
- "Придет сын - забудем все эти неурядицы и будем смеяться!” - циничное заявление матери пленного боевика "ДНР"
- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России14:20
- ОБСЕ зафиксировала военную технику около Мариуполя13:48
- Вышедшие из плена «Л/ДНР» до сих пор не имеют документов и не получили компенсаций13:32
- ВСУ за неделю нанесли серьезный урон боевикам: названы цифры13:00
- «Почта Донбасса» запустила онлайн-сервис наличия сим-карт «Феникс» в своих отделениях12:20
- В мариупольском супермаркете воришка чуть не проглотил лезвие11:55
- Умрет каждый десятый: страшный прогноз Комаровского начал сбываться, пришла дифтерия11:38
- Луганск: Появился Vodafone? Грабительский тариф «Смартфон стандартный» возвращается11:15
- В Докучаевске под обстрел попала многоэтажка, есть повреждения10:59
- В Донецке "заботливые" боевики перекрыли проезд к "островку Vodafone"10:40
- Насирова лишили должности главы ГФС15:47
- Под окнами Гройсмана “штурм” и много силовиков: что происходит?15:28
- Курс биткоина пошатнулся: рынок криптовалюты пошел вниз15:11
- Это еще не зима: Украину надвигается лютый холод14:58
- ДТП с Зайцевой: подозреваемый пошел на отчаянные меры14:40
- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России14:20
- Срочно: умер Каденюк, подробности смерти в парке14:00
- ОБСЕ зафиксировала военную технику около Мариуполя13:48
- Вышедшие из плена «Л/ДНР» до сих пор не имеют документов и не получили компенсаций13:32
- Невозможно поверить: семья АТОшников погибла, остался только ребенок13:10
- Украинцам нужно готовиться к новой вспышке кори – МОЗ10:32
- Характерные симптомы аллергии на холод09:24
- Продукти, які позбавлять від стресу08:55
- Знаки зодиака: 6 самых неотразимых женщин08:28
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО07:46
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- Названы самые модные цвета зимы-201818:35
- У повільному поверненні "Укртелекому" державі звинуватили Генпрокуратуру17:56
- Что можно есть, когда болит горло13:49
- Почему нельзя полностью отказываться от жирной пищи13:11
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Переселенцам создают проблемы
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное
- Это должны знать все переселенцы
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- Важная информация для клиентов Ощадбанка
- Как штурмовали линию разграничения: появились свежие данные
- Из Донецка выстроилась огромная очередь
- В Донецке появились объявления о местах работы МТС