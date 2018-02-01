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“Десантники не умирают. Они уходят в небо”, - Украина потеряла под Авдеевкой еще одного защитника - Яна Пуцулая

01.02.2018 07:19
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“Десантники не умирают. Они уходят в небо”, - Украина потеряла под Авдеевкой еще одного защитника - Яна Пуцулая

На Донбассе от рук агрессора и оккупанта погиб воин АТО, наводчик 79-й десантно-штурмовой бригады Ян Пуцулай. Об этом сообщила пресс-служба подразделения, передает “Диалог.UA”.

Трагедия случилась в среду, 31 января, при выполнении боевого задания. В двухстороннем бою под Авдеевкой Пуцулай получил несовместимое с жизнью ранение. “Сегодня оборвалась еще одна молодая жизнь. Перестало биться еще одно сердце защитника Отечества.

Всегда помните, какой ценой сыновья Украины выполняют свой долг, защищая родную землю. Склоним головы в скорби. Десантники не умирают. Они уходят в небо”, - говорится в сообщении бригады.

Пуцулаю было всего 22 года. Служил он по контракту с 2016 года.



Теги: Донбасс, Авдеевка, АТО, агрессор, потери, ВСУ, обстрелы
 
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